Борис Джонсон заявил, что Путин угрожал ему «ракетным ударом»

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время экстренного телефонного разговора накануне начала СВО.

Джонсон отметил, что комментарий был сделан после того, как он предупредил российского лидера, что война станет «полной катастрофой» во время «очень долгого» разговора в феврале 2022 года.

«В какой-то момент он как бы угрожал мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетным ударом это займет всего минуту» или что-то в этом роде», — рассказал Джонсон британскому информационному агентству PA в интервью в предверии премьеры.

Джонсон, по его словам, предупредил Путина, что вторжение на Украину приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах России.

Он также пытался сдержать военные действия России, заявив Путину, что Украина не вступит в НАТО «в обозримом будущем».

Подробности переговоров раскрыты в документальном фильме BBC «Путин против Запада», в котором представлено взаимодействие Путина с мировыми лидерами накануне начала спецоперации на Донбассе, 24 февраля 2022 года.