Ученые опровергают тезис о микробиоме плода и заявляют, что иммунитет не появляется в утробе матери

Уже несколько лет исследователи спорят о том, когда наш организм заселяется вирусами, бактериями и другими микроорганизмами, результаты исследования в этой области публикует в журнале «Nature» международная группа ученых.

Долгое время считалось, что это происходит только во время родов, но более поздние исследования показали, что образцы амниотической жидкости и плаценты уже содержали такие микроорганизмы. Это предполагает, что у плода уже есть так называемый микробиом.

Международная команда явно противоречит этому: на основе междисциплинарного анализа, опубликованного на днях в «Nature», было установлено, что матка обычно стерильна.

Наш микробиом, то есть совокупность всех микроорганизмов, находящихся на коже, слизистых оболочках и органах, играет центральную роль в нашем здоровье и нашей иммунной системе.

Новорожденные уже имеют эту иммунную систему, однако ее развитие по-прежнему вызывает вопросы у ученых, особенно при первом контакте плода с бактериями, вирусами и другими микробами.

Долгое время считалось, что будущий ребенок и матка, в которой он растет, включая плаценту (плаценту) и амниотическую жидкость, при здоровой беременности стерильны. Однако с 2010 года несколько исследовательских групп сообщали об обнаружении бактерий в образцах плаценты и амниотической жидкости, делая вывод о наличии микробиома плода, что означало бы, что общепринятое представление о том, как у будущего ребенка развивается его иммунная система, должно быть переоценено.

Консорциум из 46 экспертов в области репродуктивной биологии, науки о микробиоме и иммунологии решительно опровергает тезис о микробиоме плода. Исследователи под руководством Йенса Уолтера из Университетского колледжа Корка проанализировали результаты исследований и пришли к единодушному выводу, что обнаружение микробиомов у будущего ребенка было связано с загрязнением образцов.

Например, образцы амниотической жидкости значительно различались при кесаревом сечении и естественных родах, чего не должно быть в случае общего микробиома плода.

«Мы осознаем, что наша позиция расходится с десятками публикаций, свидетельствующих о микробных популяциях в утробе матери, но мы верим в обоснованность нашего многоаспектного подхода», — заключают авторы.

Как добавляет руководитель исследования Уолтер, микробиом плода противоречит знаниям биологии человека: «Мы знаем, например, что плацента полна анатомических и иммунологических барьеров, которые препятствуют проникновению микробов и их колонизации».

На самом деле очень немногие микроорганизмы могут проникнуть через плаценту и затем заразить плод, включая вирус герпеса, вызывающий цитомегаловирусную инфекцию, вирусы краснухи и ветряной оспы, а также листерии.

Теперь авторы надеются, что их консенсус послужит ориентиром для будущих исследований.

