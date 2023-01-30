Эти детали гардероба делают зрелую женщину нелепой: подборка модных запретов для стильных дам

Девчачьи предметы одежды способны превратить взрослую зрелую женщину в нелепое нечто: посмотрите, от каких вещей стоит избавить свой гардероб.

Мини-юбки самая женственная одежда, но надевать их особенно в зрелом возрасте может себе позволить только обладательница очень стройных ног, которая часами пропадает в спортзале. Всем остальным лучше предпочесть юбки до середины икры.

Укороченные свитера, топы и свитшоты также хорошо смотрятся при наличии идеальной фигуры. А вот тем, у кого есть лишний вес, демонстрировать не идеальные бока и живот не стоит. Выбирайте удлиненные варианты.

Яркие девчачьи принты с котиками, смайликами и поцелуйчиками мило смотрятся разве что на девочках-подростках. Если вы вышли из этого возраста, лучше предпочесть более сдержанные геометрические фигуры и растительные принты.