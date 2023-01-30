Бойфренд бросил Джен Аткин из-за лишнего веса, а она не только вышла замуж, но и стала королевой красоты
Нет худа без добра: когда 112-килограммовую Джен Аткин бросил бойфренд, она была безутешна, а потом выиграла конкурс красоты.
Когда бойфренд Джен Аткин сказал, что уходит от нее, мир девушки рухнул. Джен весила 112 килограммов, и стала заедать стресс. Но вскоре опомнилась, и поняла, что это путь в никуда.
Она взяла себя в руки, стала правильно питаться и заниматься спортом, и результат не заставил себя долго ждать. Джен похудела почти на половину своего веса. Но на этом не остановилась.
Похорошевшая Джен стала подавать заявки на различные конкурсы красоты, и на нее обратили внимание. В результате девушка получила титул Мисс Великобритания в 2020- году. Наладилась у нее и личная жизнь. Теперь у Джен есть поддерживающий ее начинания муж.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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