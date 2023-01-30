Таксистка Керстин Тристан забила все тело татуировками и стала звездой соцсетей
57-летняя Керстин Тристан работала в такси, и считала свою жизнь скучной, пока не решила раскрасить свое тело татуажем: результат поражает.
Татуировки идут не только юным барышням, уверена 57-летняя жительница Германии Керстин Тристан. Сначала ей захотелось чего-то нового, и она пошла к тату-мастеру с целью набить небольшое тату на руке.
Результат так понравился женщине, что она решила повторить свой опыт, и вскоре все тело работницы такси оказалось покрытым татуировками. По совокупности в рублевом эквиваленте женщина потратила на украшение себя 2,2 миллиона рублей.
Своей новой внешностью Керстин очень довольна. Она стала выкладывать фото своих татуировок в свой аккаунт, и скоро стала настоящей звездой соцсетей. Кроме того, тату позволили ей сменить род деятельности. Теперь Керстин работает тату-моделью.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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