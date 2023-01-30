Водитель заснул за рулём и попал в странное ДТП на строительной площадке
Вождение автомобиля требует большой концентрации внимания, поэтому не стоит садиться за руль, если вы слишком устали и не уверены в своих силах.
Этот житель Шэньчжэня (провинция Гуандун, Китай) пренебрёг правилами безопасности, расслабился и заснул за рулём.
В результате произошло странное ДТП.
Сонный незнакомец въехал на строительную площадку и рухнул в котлован, приземлившись на две стальные трубы.
При падении машину перевернуло колёсами вверх. Хорошо, что неравнодушные спасатели помогли автомобилисту, оказавшемуся в опасной ситуации, причём полностью по его собственной вине.
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Опубликовано: Антон Райт
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Храмова Оксана
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