Марочко: ВСУ укрепляются в Часовом Яре и готовятся к штурму
2023-01-30 09:44
ВСУ активно укрепляют свои позиции в Часовом Ярен на Донбассе, сообщил официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, на этот участок фронта активно перебрасываются живая сила и вооружения.
«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций. ВФУ укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения», - сказал представитель.
В спешке подразделения ВСУ закрепляются на участке и возводят оборонительные сооружения и огневые точки.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Храмова Оксана
Бывший посол США придумал способ уберечь Россию от западного оружия на Украине
Бывший посол Америки Майкл Макфол предложил Западу обезопасить Россию от оружия, поставляемого на Украину союзниками. Западные страны могут поставить условие украинскому руководству по использованию поставленного оружия.Подробнее...
-
-