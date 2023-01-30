Марочко: ВСУ укрепляются в Часовом Яре и готовятся к штурму

ВСУ активно укрепляют свои позиции в Часовом Ярен на Донбассе, сообщил официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, на этот участок фронта активно перебрасываются живая сила и вооружения.

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций. ВФУ укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения», - сказал представитель.

В спешке подразделения ВСУ закрепляются на участке и возводят оборонительные сооружения и огневые точки.