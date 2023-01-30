Мэй Маск уже 74 года, но внешности этой женщине можно только позавидовать: в чем секрет ее молодости и энергичности
Мэй Маск часто задают вопросы, что помогает ей сохранять красоту и молодость в зрелые годы и после рождения не одного ребенка: она поделилась своими лайфхаками.
Мать Илона Маска и в свои 74 года способна вскружить голову любому. Эффектной внешности, энергии и жизнелюбию этой женщины можно только позавидовать. Вот что она рассказывает о своих секретах привлекательности.
Мэй советует всем уделять пристальное внимание регулярному очищению кожи лица и шеи. Потом она в обязательном порядке делает тканевую маску с подтягивающим эффектом. И завершающим аккордом она называет нанесение сыворотки на область под глазами.
Из декоративной косметики она применяет румяна чуть ниже скул, пудру, нюдовые тени на веки и тушь для ресниц. А сияние коже придает мерцающий хайлайтер. Кроме этого, Мэй пользуется кремом для рук, спреем для тела и маслом для кутикулы.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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