Бедность не в отсутствии денег, а в неумении ими распоряжаться: три привычки, которыми грешат бедные люди
Чтобы разбогатеть нужно не только усердно работать, но и менять привычки, которые способствуют бедности: мы расскажем о трех из них.
Бедные люди стараются запасаться продуктами впрок на акциях и распродажах, и часто игнорируют их сроки годности. В результате потраченные деньги оказываются потерянными, ведь испортившиеся продукты приходится отправлять в мусорную корзину.
Хранить деньги дома еще одна привычка, которая отличает бедного человека от богатого. Состоятельные люди знают, что деньги должны работать, поэтому стараются инвестировать избыток в прибыльные предприятия, иначе есть риск, что накопления съест инфляция.
Долги, кредиты и неспособность отказать, когда вас просят поработать бесплатно также не идут на пользу вашему благосостоянию. Когда человек не живет по средствам, это говорит о неумении управлять своими финансами, а бесплатный труд свидетельствует, что он сам не ценит себя и свой труд.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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