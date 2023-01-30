Лидер СДПГ Саския Эскен заявила о позиции Германии, допускающей поставку истребителей ВСУ

Представитель Социал-демократической партии Германии, которая входит в правящую коалицию, заявила о готовности Германии поставлять в Украину свои истребители.

Саксия Эскен подчеркнула, что все стремления Берлина направлены на то, что бы не стать одной из сторон разгоревшегося российско-украинского конфликта.

При этом в вопросе поставок Украине вооружения Германия тесно сотрудничает с Америкой.

Лидер СДПГ уточнила, что цель ФРГ - продемонстрировать российскому президенту Владимиру Путину свою позицию неприятия агрессии России: "мы отвергаем российскую агрессию".

Ранее Олаф Шольц, канцлер Германии обратился с призывом к западным странам о недопущении гонки вооружений, которую может вызвать активная военная поддержка Украины.