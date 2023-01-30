Гладков: 2 человека пострадали при обстреле села Безлюдовка в Белгородской области со стороны ВСУ
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Безлюдовка со стороны ВСУ пострадали 2 мирных жителя.
30 января губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли село Безлюдовка Шебекинского городского округа.
По предварительным данным, два мирных жителя получили осколочные ранения различной степени тяжести и контузию.
На место выехали оперативные и медицинские службы, обстоятельства «прилётов», а также масштаб повреждений в белгородском селе уточняются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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