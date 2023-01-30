Лавров допустил разрыв дипломатических отношений с Польшей и странами Балтики
Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров сделал в ходе своего общения с журналистами на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
Как заявил Лавров, Россия не сторонник разрыва дипломатических отношений с кем бы то ни было. В Кремле считают, что даже в самых сложных ситуациях необходимо оставлять возможность для диалога.
Однако нынешнее поведение властей Польши и прибалтийских государств, как полагает Лавров, может привести к полному разрыву дипломатических отношений с Россией.
Министр иностранных дел России отметил, что, войдя в антироссийских раж, эти страны решатся на полный разрыв контактов с Российской Федерацией.
Официальной реакции на слова руководителя внешнеполитического ведомства России со стороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы пока не поступало.
Также от руководства этих государств пока не поступало информации о том, что они намерены разорвать дипломатические отношения с Россией.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Храмова Оксана
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