Минобороны РФ будет обеспечивать добровольческие формирования оружием и техникой
Добровольческие формирования будут получать необходимое обеспечение и помощь от Минобороны РФ.
Добровольцы будут получать вооружение, военную технику, продовольствие, обмундирование и медицинскую помощь, передает РИА Новости.
Об этом говорится в проекте приказа главы Минобороны РФ. Механизм обеспечения добровольцев всем необходимом регламентирован в нескольких приложениях к основному документу.
В частности, регламентом предусмотрено, что все переданное имущество в назначенный срок необходимо будет вернуть на склады воинских частей.
Добровольцы формируют отряды в различных регионах РФ. Так, СМИ сообщили, что недавно добровольческое формирование из Волгограда отправилось в зону проведения СВО.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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