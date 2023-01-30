Минобороны РФ будет обеспечивать добровольческие формирования оружием и техникой

Добровольческие формирования будут получать необходимое обеспечение и помощь от Минобороны РФ.

Добровольцы будут получать вооружение, военную технику, продовольствие, обмундирование и медицинскую помощь, передает РИА Новости.

Об этом говорится в проекте приказа главы Минобороны РФ. Механизм обеспечения добровольцев всем необходимом регламентирован в нескольких приложениях к основному документу.

В частности, регламентом предусмотрено, что все переданное имущество в назначенный срок необходимо будет вернуть на склады воинских частей.

Добровольцы формируют отряды в различных регионах РФ. Так, СМИ сообщили, что недавно добровольческое формирование из Волгограда отправилось в зону проведения СВО.