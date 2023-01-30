Рьюкан (Rjukanie): Город, живущий во мраке

Жители норвежского города Рьюкан (Rjukanie) всегда страдали от недостатка света. Шесть месяцев в году город погружен во мрак, в течение последующих шести - в полутьму.

Благодаря решимости местного художника и с помощью новейшей технологии удалось реализовать футуристический замысел.

Он заключался в том, чтобы на склоне горы, поставить зеркала, которые отражают и направляют лучи солнца в центр городка. Или другими словами - большой солнечный зайчик должен освещать город!

Рюкан небольшом город, расположенный к западу от Осло. Более 100 лет назад в окруженной многочисленными водопадами в долине, инженер по имени Самуэль Эйде решил построить электростанцию, используя воду на склоне горы для выработки энергии. Электростанция Norsk Hydro была создана, а работающие в ней инженеры и рабочие поселились в построенном для нее городе. Рьюкан раскинулся между двумя крутыми склонами горы Гаустатоппен. С октября по март он находился в полном отсутствии солнца. Это привело к ситуации, в которой материальный и социальный статус жителей отражал расположение домов. Руководители и инженеры жили высоко на склоне, ниже были дома офисных работников, а в самом низу долины - рабочий класс.

Первая идея освещения Rjukanie системой зеркал был описан в местной газете аж от 31 октября 1913 года!

Соучредитель местных химических заводов отдавая себе отчет в том, что тогдашняя технология не позволяет реализацию такого проекта, решил в конечном итоге профинансировать строительство канатной дороги Krossobanen.

Открытая в 1928 году линия позволила жителям, за небольшую плату, путешествие по долине на вершину высотой 886 метров. Где можно отдыхать в лучах солнца в течение нескольких часов в выходные дни.

Лишь в 2005 году Мартин Андерсен, художник и житель города подкинул идею о возобновлении проекта движущихся зеркал.

Он узнал и изучил о применении подобной концепции в крытом стадионе в Аризоне, которая позволяет выращивать траву.

Применение установки в Rjukanie оказался еще более реальным, когда в 2006 году в городке Виганелла в Италии успешно реализован проект, который был забыт в Норвегии на многие года.

Андерсен связался с экспертами, и с помощью частных спонсоров и людей насобирал 5 млн норвежских крон ($ 2 373 000) - сумму, необходимую для осуществления инвестиций.

В 2013 году, через более чем 100 лет, идея стала реальностью. На склоне горы была установлена система подвижных зеркал, которые отражают и направляют солнечные лучи прямо на главную площадь.

На высоте 450 метров над рынком, три огромных зеркала, общей площадью 51 м2, ловят лучи солнца так, чтобы площадь около 2 000 м2 оставалась освещенной большую часть дня.

Вся система управляется компьютером и питается от солнечных батарей.