Армия России уничтожила склад с артиллерийскими снарядами ВСУ на Херсонском направлении
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что солдаты армии России уничтожили склад с артиллерийскими снарядами ВСУ на Херсонском направлении.
30 января представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что служащие российской армии уничтожили склад с артиллерийскими боеприпасами Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении.
Помимо прочего, российские военнослужащие на данном участке фронта за прошедшие сутки спецоперации вывели из строя 122-мм полковую самоходную гаубицу «Гвоздика» украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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