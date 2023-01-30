Армия России уничтожила склад с артиллерийскими снарядами ВСУ на Херсонском направлении

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что солдаты армии России уничтожили склад с артиллерийскими снарядами ВСУ на Херсонском направлении.

30 января представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что служащие российской армии уничтожили склад с артиллерийскими боеприпасами Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении.

Помимо прочего, российские военнослужащие на данном участке фронта за прошедшие сутки спецоперации вывели из строя 122-мм полковую самоходную гаубицу «Гвоздика» украинской стороны.