Welt: Шольц разозлился от вопроса о поставках немецких истребителей Киеву

Олаф Шольц вышел из себя после вопроса журналиста о возможности поставки Украине немецких истребителей.

30 января канцлер Германии Олаф Шольц пообщался с журналистами газеты Die Welt, которые сообщили политику, что глава немецкой партии СДПГ Заскии Эксен публично допустил передачу принадлежащих бундесверу истребителей истребителей войскам Украины. Представители Welt поинтересовались, согласится ли Шольц на подобную акцию.

В ответ на вопрос Олаф Шольц заявил, что администрация Берлина будет руководствоваться рациональной составляющей при принятии решений о возможной передаче любого оружия Киеву.