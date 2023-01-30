ВС РФ ликвидировали украинского националиста Валерия Пальчика в боях под Артёмовском

Украинские СМИ сообщили, что российские войска ликвидировали украинского националиста Валерия Пальчика в ходе ожесточённых боёв под Артёмовском.

30 января украинское новостное интернет-СМИ «Знай.UA» сообщило о том, что в ходе ожесточённых боёв в окрестностях города Артёмовск в Донецкой Народной Республики погиб Валерий Пальчик.

Обозреватели «Знай.UA» утверждают, что ликвидированный российскими военными под Артёмовском Пальчик возглавлял полтавскую областную организацию УНА УНСО в период с 1991 по 1999 гг., а также принимал участие в вооруженных конфликтах в Приднестровье и на Кавказе.