Бойцы ВСУ пожаловались журналисту Bild на тяжелую ситуацию под Артёмовском
Журналист Bild Юлиан Репке заявил, что бойцы ВСУ пожаловались ему на тяжёлую ситуацию под Артёмовском в ДНР.
30 января журналист немецкой газеты-таблоида Bild Юлиан Репке в своём аккаунте Twitter сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины рассказали ему всю правду о ситуации под Артёмовском в Донецкой Народной Республике, а также добавил, что за раскрытие данной информации его могут назвать «российским пропагандистом».
Придерживающийся строго пропагандистской проукраинской позиции Репке рассказал, что российские военнослужащие наносят непрерывные массированные высокоточные удары по позициям украинской армии, добавив, что «в это сложно поверить».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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