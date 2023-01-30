Office Life: Белорусы стали в два раза реже отправлять деньги за пределы страны

Переводы денежных суммм в другие страны из Беларуси через доступные международные системы переводов теперь делают почти в два раза реже.

В Национальном банке сообщили о снижении количества заграничных денежных переводов, отправляемых из Беларуси.

С октября по декабрь белорусские граждане посылали за границу около 43,6 млн долларов. В предыдущем квартале эта сумма составляла 79,4 млн долларов.

Средняя сумма отправляемых переводов тоже уменьшилась, ранее это были 525,26 долларов, теперь - 267,99 долларов.

Постепенно снижается и число переводов белорусам из-за границы. В третьем квартале прошлого года эта сумма составляла 59,3 млн долларов, в четвертом изменилась до 49,2 млн долларов.

В основном белорусские граждане отправляют переводы в страны СНГ и Россию. Оттуда же и получают деньги чаще всего.

Для отправки переводов используются такие системы, как "Золотая корона", "Юнистрим", "Сбербанк Онлайн", Money Gram, Contact.

На сегодняшний день в Беларуси не действуют такие международные системы переводов, как Ria Money Transfer и Western Union.