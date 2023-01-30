Бывший посол США придумал способ уберечь Россию от западного оружия на Украине

Бывший посол Америки Майкл Макфол предложил Западу обезопасить Россию от оружия, поставляемого на Украину союзниками. Западные страны могут поставить условие украинскому руководству по использованию поставленного оружия.

Президент Украины должен подписать документ, согласно которому вооружение, переданное стране западными государствами, не должно будет применяться на территории России.

Такого мнения придерживается Майкл Макфол, экс-посол США.

В обмен на получение этого оружия... Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России.

При таком условии Америка и ее союзники могут передать Украине БМП, системы ПВО, боеприпасы, РСЗО. Об этом бывший посол сообщил журналу Foreign.