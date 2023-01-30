Старвойт: ВСУ выпустили не менее 20 снарядов по Рыльскому району Курской области
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что бойцы ВСУ выпустили не менее 20 снарядов по Рыльскому району Курской области, повредив жилые дома и ЛЭП.
В понедельник вечером, 30 января 2023 года, губернатор Курской области России Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли Рыльский район Курской области, выпустив не менее 20 снарядов близ деревни Поповка.
В результате «прилётов» со стороны ВСУ в Поповке осколками украинских снарядов в нескольких жилых домах посечены крыши, заборы и фасады, также один боеприпас попал в сарай.
Помимо прочего, повреждены линии электропередачи, восстановлением которых в ближайшее время займутся ремонтные бригады.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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