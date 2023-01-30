Президент Франции Макрон не исключает поставок самолетов на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с нидерландским коллегой Марком Рютте высказался по поводу поставок самолетов Украине.

Он сказал, что не исключает возможности передачи такой техники Киеву просто потому, что ничего не исключает по определению.

Ранее в Германии заявили, что не будут поставлять самолеты Украине и не собираются изменять позицию по этому вопросу.

При этом официальный представитель командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что на следующей встрече в формате Рамштайн может быть принято решение о поставках самолетов Киеву.