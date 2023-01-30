Макрон: Украина не должна наносить удары по России из западного оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не должна использовать оружие, поставляемое Западом, для ударов по России.

Говоря о поставках вооружений Киеву, в том числе самолетов, Макрон назвал три ключевых условия.

Первое заключается в том, что вооружения должны быть полезны для ВСУ в плане длительности обучения.

Второе – запрет на нанесение ударов по России из этого оружия, а третье – сохранение обороноспособности самой Франции.