Макрон: Украина не должна наносить удары по России из западного оружия
2023-01-30 22:47
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не должна использовать оружие, поставляемое Западом, для ударов по России.
Говоря о поставках вооружений Киеву, в том числе самолетов, Макрон назвал три ключевых условия.
Первое заключается в том, что вооружения должны быть полезны для ВСУ в плане длительности обучения.
Второе – запрет на нанесение ударов по России из этого оружия, а третье – сохранение обороноспособности самой Франции.
Опубликовано: Светлана Репина