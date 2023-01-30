Президент Франции предложил три условия для поставок самолетов ВСУ
По сообщению ТАСС, Эммануэль Макрон согласен на поставки самолетов Украине, но на определенных условиях.
На пресс-конференции в Гааге Макрон заявил о возможности поставок самолетов Украине. Мероприятие транслировалось в Twitter Елисейского дворца.
Представители СМИ спрашивали президента Франции о его решении по поводу отправки самолетов Киеву. На что Макрон дал такой ответ:
"По определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев"
Первое условие: поставки должны давать пользу ВСУ.
Второе условие: пересылка вооружения не должна вызывать эскалацию конфликта. Здесь Макрон уточнил, что не желал бы применения отправленной военной техники на территории России.
В качестве третьего условия, глава Франции назвал следующее: поставки оружия и техники не должны негативно отражаться на оборонной способности страны.
Опубликовано: Храмова Оксана