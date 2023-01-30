Представитель Минобороны Кириллов: США могут быть причатсны к появлению COVID-19

Мнение Кириллова приводит информационное агентство РИА Новости. Он высказал предположение о причастности Америки к распространению пандемии.

Пандемия развивалась по сценарию, который был отработан на учениях, проводившихся в 2019 году в Нью-Йорке незадолго до обнаружения первых случаев заражения.

Такое заявление было сделано начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорем Кирилловым.

Кириллов рассказал об учениях, которые проводились 18 октября 2019 года в Америке. Через два месяца после них начали поступать сообщения о заболевших коронавирусом в Китае.

Пандемические учения Event 201 проводились Университетом Джона Хопкинса с поддержкой Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

По словам Кириллова, целью учений была отработка действий в условиях эпидемии уже изученного коронавируса.

В учениях использовалась легенда о заболевании, которое распространила летучая мышь сначала на свиней, а от них - к человеку.

Игорь Кириллов:

"Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов"

Ранее группой немецких ученых и комиссией британского медицинского журнала Lancet было установлено искусственное происхождение коронавируса.