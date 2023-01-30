Пушилин: у ВСУ возникли проблемы с танками и боеприпасами
2023-01-30 23:54
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные столкнулись с нехваткой танков и боеприпасов.
По его словам, затруднения возникли в связи с активным уничтожением военной техники российскими военными.
Пушилин отметил, что у ВСУ нет возможности ремонтировать поврежденную технику, поскольку их ремонтные базы и энергетическая инфраструктура уничтожены.
Он уточнил, что все эти факторы сказались на обеспеченности украинских военных и их боеспособности.
Опубликовано: Светлана Репина