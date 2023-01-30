Пушилин: у ВСУ возникли проблемы с танками и боеприпасами

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные столкнулись с нехваткой танков и боеприпасов.

По его словам, затруднения возникли в связи с активным уничтожением военной техники российскими военными.

Пушилин отметил, что у ВСУ нет возможности ремонтировать поврежденную технику, поскольку их ремонтные базы и энергетическая инфраструктура уничтожены.

Он уточнил, что все эти факторы сказались на обеспеченности украинских военных и их боеспособности.