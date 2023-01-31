Машина в фильме «Кавказская пленница» имела странный номер с названием африканской страны

Режиссер Леонид Гайдай любил прятать в своих картинах завуалированные шутки и скрытый юмор.

В нескольких эпизодах "Кавказской пленницы" фигурирует красный автомобиль с открытым верхом. Этот автомобиль не принадлежал киностудии, а являлся собственностью Юрия Никулина.

Актер сам предложил использовать его для съемок, так как в студийном гараже не нашлось подходящей машины, и отдал семейный немецкий автомобиль марки Adler Trumpf Junior в распоряжение съемочной группы.

В машине установили другой двигатель и новую коробку передач. А вот номер менять не стали, так как Юрий Никулин не захотел этого делать.

Когда актер приобретал машину, то жил в Подмосковье. В то время зарегистрированным в этой местности автомобилям присваивалась буква Ю.

Следующей буквой номера была буква А - она присваивалась машинам, зарегистрированным в 1960-м году. А последней буквой номера была буква Р, означавшая принадлежность транспортного средства частному лицу.

Поэтому буквенная часть номера машины Никулина читалась как "ЮАР".

Гайдай здесь оказался совершенно не при чем, а наименование африканской страны на регистрационном номере автомобиля - всего лишь забавное совпадение.