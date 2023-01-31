Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что с 2019 года США проводили на Украине эксперименты с ВИЧ-инфекцией.

По его словам, целевой группой в таких экспериментах были украинские военнослужащие, а также осужденные и наркоманы.

Кириллов подчеркнул, что должностные лица, проводившие биологические исследования на бойцах ВСУ, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее в Минобороны говорили о том, что постсоветские страны скрывают цели биологических исследований, проводимых на их территории, ради получения финансирования с Запада.