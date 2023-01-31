Байден отрицательно ответил на вопрос о поставках Украине истребителей F-16
Президент Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине многоцелевые истребители F-16, сообщает Reuters.
На вопрос, поставят ли Соединенные Штаты Украине многоцелевые истребители F-16, которые ищет Киев, Байден коротко ответил: "Нет".
Это был первый явный отказ Вашингтона отправить боевые самолеты ВСУ.
Комментируя этот вопрос на прошлой неделе, официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что "трудно винить украинцев" в том, что они торгуются за самолеты и что они ведут постоянный диалог с Киевом и союзниками о следующих шагах в плане военной помощи.
В воскресенье, 29 января американский сайт Politico сообщил, что группа американских военных тайно оказывает давление на Пентагон, чтобы тот одобрил отправку истребителей F-16 в Украину.
Стоит напомнить, что администрация президента США изначально настаивала на том, что не будет передавать Украине танки M1 Abrams. Утверждалось, что они слишком тяжелые и не будут работать должным образом на востоке Украины.
Однако после того, как немцы одобрили передачу украинцам танков Leopard 2, американцы решили отправить Abrams. Не исключено, что то же самое будет и с истребителями F-16.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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