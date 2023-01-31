В Индии только 20 процентов женщин использует тампоны и прокладки во время менструаций

В Индии менструация до сих пор считается чем-то постыдным, поэтому женщины замалчивают проблему нехватки средств гигиены.

Женщина во время менструации в традиционной индийской культуре до сих пор считается нечистой, поэтому индианки страдают молча оттого, что в стране не хватает средств гигиены.

В городах только половина женщин использует прокладки и тампоны во время менструации, а в сельской местности таких продвинутых дам только 20 процентов. Девочки нередко 5-7 дней в месяц не ходят в школу, а некоторые вообще не понимают, что с ними происходит, ведь тема менструации в обществе табуирована.

Женщины, которым недоступны современные средства гигиены, используют полотенца, тряпки и даже золу с песком.