В Индии только 20 процентов женщин использует тампоны и прокладки во время менструаций
В Индии менструация до сих пор считается чем-то постыдным, поэтому женщины замалчивают проблему нехватки средств гигиены.
Женщина во время менструации в традиционной индийской культуре до сих пор считается нечистой, поэтому индианки страдают молча оттого, что в стране не хватает средств гигиены.
В городах только половина женщин использует прокладки и тампоны во время менструации, а в сельской местности таких продвинутых дам только 20 процентов. Девочки нередко 5-7 дней в месяц не ходят в школу, а некоторые вообще не понимают, что с ними происходит, ведь тема менструации в обществе табуирована.
Женщины, которым недоступны современные средства гигиены, используют полотенца, тряпки и даже золу с песком.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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