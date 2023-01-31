В челлендже на самую креативную татуировку победила норвежка с человечком на батуте
Девушка, выложившая свою татуировку на руке в виде человечка на батуте, произвела фурор в соцсетях: пользователи были в восторге от ее креативности.
30 миллионов просмотров набрало видео юной жительницы Норвегии, которая показала всем свою миниатюрную, но очень креативную татуировку.
На сгибе ладони она набила маленького человечка и батут. При движении ладонью кажется, что человечек прыгает. Это повеселило и рассмешило тех, кто смотрел видео.
Поначалу на видео видно, что девушка стесняется показать свою татушку, но зрители ее поддержали, написав, что это самое креативное тату, какое они только видели. А многие выразили желание тоже набить себе нечто подобное, чтобы не было скучно.
Опубликовано: Эльза Ли
-
-
Храмова Оксана
Слепая женщина, на которую напала мать с ребенком, хочет добиться справедливости
Инцидент произошел в Петербурге 27 января. Об этом сообщили на сайте "Фонтанка.ру". Прохожая напала на слепую женщину и стала сильно бить ее по голове телефоном за то, что она случайно зацепила тростью ребенка.Подробнее...
-