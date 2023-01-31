В челлендже на самую креативную татуировку победила норвежка с человечком на батуте

Девушка, выложившая свою татуировку на руке в виде человечка на батуте, произвела фурор в соцсетях: пользователи были в восторге от ее креативности.

30 миллионов просмотров набрало видео юной жительницы Норвегии, которая показала всем свою миниатюрную, но очень креативную татуировку.

На сгибе ладони она набила маленького человечка и батут. При движении ладонью кажется, что человечек прыгает. Это повеселило и рассмешило тех, кто смотрел видео.

Поначалу на видео видно, что девушка стесняется показать свою татушку, но зрители ее поддержали, написав, что это самое креативное тату, какое они только видели. А многие выразили желание тоже набить себе нечто подобное, чтобы не было скучно.