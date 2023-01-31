Американка Лора Эшли рассказала в видео, как можно помыть голову без шампуня
Веганка Лора Эшли поделилась с подписчиками своим способом, как можно вымыть голову без использования шампуня.
Американка Лора Эшли убежденная веганка, и ратует за экологичный образ жизни. Дошло до того, что она стала мыть голову без использования шампуня. Своим ноу-хау она поделилась с подписчиками своего аккаунта.
Реакция аудитории была неоднозначной. В то время как некоторые восхищались пышной вьющейся шевелюрой Лоры, другие заявили, что волосы у нее сальные и сухие одновременно, и выглядят не опрятно.
Лора очень гордится своим способом поддержания чистоты и красоты. Она использует для мытья волос только воду и немного масла для увлажнения кончиков своих длинных волос.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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