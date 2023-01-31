Минобороны РБ: Войска Беларуси и России начали совместные маневры
2023-01-31 10:34
Вооруженные силы Беларуси и Российской Федерации начали проводить совместные маневры.
Министерство обороны Республики Беларусь сообщило о начале совместных с Российской Федерацией учебных маневрах подразделений.
Отмечается, что в учениях будут принимать участия военнослужащие региональной группировКи войск.
"В Беларуси начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск, сообщили в белорусском минобороны", - пишет РИА.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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