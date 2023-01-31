Ученые изобрели чудо-палатку, которая охлаждается на жаре

Авторы разработки взяли за основу принцип охлаждения живых организмов, для запуска механизма требуется только вода.

Ученый Университета Коннектикута Аль Касани при поддержке коллег изобрел новую технологию, позволяющую охлаждать температуру внутри походной палатки даже при жаре снаружи. По словам автора, для этого нужна только вода.

Работает все по принципу, как и охлаждение у живых организмов.

Все дело в специальной ткани, которая способна охладить внутреннюю температуру на 6-7 градусов ниже, чем температура окружающей среды. На эти цели на сутки понадобится 3,8 литра воды.

Касани использовал ткань, которая насыщена диоксидом титана TiO 2 . Резервуары для воды проведены от основания конструкции по всей палатке. С их помощью впитывается и испаряется жидкость через ткань, охлаждая при этом внутреннюю часть помещения.

По мере того, как вода растекается по корпусу, она под действием ультрафиолетового света вступает в реакции с наночастицами титана. В дополнение к главной функции охлаждения палатки это вызывает антимикробный эффект.

По словам изобретателей, палатка получилась не очень дорогой. Титан - доступный материал, и это гарантирует рентабельность производства. Конструкция получается легкой и занимает мало места.