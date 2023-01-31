Иностранцы называют эти вещи русскими, а мы об этом даже и не знали
Парадоксально, но аттракцион, который мы называем американскими горками, во всем мире считается русским развлечением.
Хотя впервые эта конструкция появилась именно в Америке. Но, возможно, у иностранцев происходит отсылка к народной русской забаве катанию на ледяных горках.
За рубежом ярко красный цвет именуется рашн ред. В этом есть отсылка к красным символам России: Красной площади, советскому флагу и румяным щекам русских красавиц.
Увеличенные филлерами губы у девушек тоже называются русскими. Эта техника получила большую популярность именно среди наших соотечественниц, и делает их слегка напоминающими матрешек за счет вздернутой верхней губы.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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