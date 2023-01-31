Иностранцы называют эти вещи русскими, а мы об этом даже и не знали

Парадоксально, но аттракцион, который мы называем американскими горками, во всем мире считается русским развлечением.

Хотя впервые эта конструкция появилась именно в Америке. Но, возможно, у иностранцев происходит отсылка к народной русской забаве катанию на ледяных горках.

За рубежом ярко красный цвет именуется рашн ред. В этом есть отсылка к красным символам России: Красной площади, советскому флагу и румяным щекам русских красавиц.

Увеличенные филлерами губы у девушек тоже называются русскими. Эта техника получила большую популярность именно среди наших соотечественниц, и делает их слегка напоминающими матрешек за счет вздернутой верхней губы.