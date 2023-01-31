Коко Шанель однажды сказала эту фразу, о том, как справляться с трудностями, и она стала культовой
Модельер Габриэль Шанель однажды сказала, что женщине всегда нужно выглядеть на высоте, и не только для того, чтобы покорять и соблазнять.
В жизни Коко Шанель были как времена подъема, когда она была владелицей модной империи, произведшей революцию в мире моды, так и темные эпизоды. И она была уверена, что именно во время, когда кажется все летит к чертям, женщине нужно сосредотачиваться на своей внешности.
И мнению этой авторитетной дамы можно доверять, ведь она прошла путь из самого финансового и жизненного дна к вершинам модной индустрии. И попутно изобрела маленькое черное платье, дамскую сумочку на цепочке и аромат духов на все времена.
Каждой женщине, которая попала в сложную жизненную ситуацию, Габриэль Шанель советовала ни в коем случае не сдаваться, и никогда не забывать о пристойном внешнем виде. Че хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть, любила говорить великая дизайнер.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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