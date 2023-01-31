В Уфе маршрутка с пассажирами запылала огнем прямо во время движения
2023-01-31 13:07
Об этом сообщили в UFA1.RU. В момент возникновения пожара маршрутка была на ходу и перевозила 10 пассажиров. Инцидент произошел 31 января.
Происшествие случилось недалеко от ТЦ "Планета".
Внезапно вспыхнул моторный отсек 248-й маршрутки, стена пламени вырвалась наружу.
Все происходящее сняли на камеру очевидцы. Автомобиль, перевозивший 10 пассажиров в этот момент находился в движении.
К счастью, все обошлось без жертв, нет пострадавших и смертельных исходов. Огонь был ликвидирован в короткие сроки. Тушить пожар помогали добровольцы.
Владелец маршрутки - предприниматель Конофи Миназов.
Опубликовано: Храмова Оксана