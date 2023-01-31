Рогов: подразделения ВСУ оставили первую линию обороны в Запорожской области
2023-01-31 13:33
Владимир Рогов заявил, что подразделения украинской армии оставили первую линию обороны и перешли на другие позиции в Запорожской области.
31 января информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сообщило о том, что бойцы подразделений Вооружённых сил Украины оставили первую линию обороны в Запорожской области.
Рогов утверждает, что украинские военнослужащие ушли с первой позиции, чтобы занять первую и вторую линию обороны из-за того, что солдаты армии России заняли выгодное тактическое и стратегическое положение на Запорожском участке фронта, вытеснив подразделения ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко