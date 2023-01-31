МО РФ: российские войска освободили село Благодатное в ДНР

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили от подразделений ВСУ село Благодатное в ДНР.

Во вторник, 31 января 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск полностью освободили от подразделений Вооружённых сил Украины село Благодатное в Донецкой Народной Республике.

Конашенков добавил, что за прошедшие сутки спецоперации по защите Донбасса на Донецком участке фронта служащими армии России уничтожили до пятидесяти единиц личного состава ВСУ, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, артиллерийская система М-777 производства США, а также гаубица «МСТА-Б».