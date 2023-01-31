Супруг Пелоси избавился от акций Google перед тем, как на компанию был подан антимонопольный иск

Супруг экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Пол Пелоси принял решение продать 30 тыс. акций Google незадолго до того, как Минюст обвинил компанию в несоблюдении антимонопольного законодательства.

По данным Fox News Business, акции были проданы в три этапа, сделки состоялись в промежуток времени с 20 по 28 декабря прошлого года. В заключенных сделках фигурировали суммы от полутора до трех миллионов долларов.

Как заявил 30 января генпрокурор США Меррик Гарланд, компания Google применяла незаконные методы для устранения конкурентов и укрепления своей доминирующей позиции в области цифровых рекламных технологий.

Это стало причиной ухода с рынка рекламных технологий ключевых конкурентов компании, а возможности тех, кто остался, оказались максимально ограничены, уточняется в иске Министерства юстиции США.

Это уже не первый случай, когда Пол Пелоси избавляется от акций незадолго до того, как компания сталкивается с проблемами. Знаменитая супруга ранее отрицала тот факт, что она предупреждает мужа о грядущих изменениях в компаниях, акциями которых он владеет, или собирается приобрести.

В США уже разработан закон, который запретит действующим высокопоставленным лицам и их супругам иметь ценные бумаги и заниматься инвестициями.