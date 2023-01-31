Морочко: ВСУ продолжая удерживать Бахмут, могут потерять Часовый Яр

Подполковник НМ ЛНР рассказал о выборе, который стоит перед командование ВСУ по удержанию Бахмута и Часового Яра.

Командование украинской армии находится перед тяжелым выбором, оставить Бахмут (рос. название Артемовск) иди продолжать перебрасывать подкрепления из Часового Яра, чтобы в итоге остаться и без него, заявил подполковник ЛНР Андрей Морочко.

"Российская армия начала обходить город с юга. Нужно учитывать, что ВСУ нужны подразделения и в Бахмуте и Часовом Яре. Поэтому украинское командование стоит перед дилемой. Удерживать Бахмут или Часовый Яр", сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Морочко, в Часовом Яре украинская армия заблаговременно подготовила укрепления, есть склады и медицинская инфраструктура.