РИА Новости: российская армия отразила попытку ВСУ форсировать Днепр

2023-01-31 18:53

По заявлению пресс-секретаря ВРИО Херсонской области Владимира Василенко украинские войска попытались форсировать Днепр.

Очередная попытка Вооруженных сил Украины была предпринята в районе города Херсон.

Однако российская армия отразила попытку форсирования водной преграды с большими потерями для ВСУ.

Целью действий ВСУ является закрепление на левом берегу Днепра.

Опубликовано: Сергей Стаалкер









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