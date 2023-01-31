РИА Новости: российская армия отразила попытку ВСУ форсировать Днепр
2023-01-31 18:53
По заявлению пресс-секретаря ВРИО Херсонской области Владимира Василенко украинские войска попытались форсировать Днепр.
Очередная попытка Вооруженных сил Украины была предпринята в районе города Херсон.
Однако российская армия отразила попытку форсирования водной преграды с большими потерями для ВСУ.
Целью действий ВСУ является закрепление на левом берегу Днепра.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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Храмова Оксана
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