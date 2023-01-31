Череватый: Наступление ВСУ на линии Сватово-Кременная остановилось
Пресс-секретарь Восточной группы войск ВСУ Сергей Череватый заявил во вторник, что продвижение украинских сил в районе Сватово-Кременная в Луганской области замедлилось, сообщает "Укринформ".
"Боевые действия - это не всегда наступательные операции. Мы работаем над изматыванием противника. Войска предпримут решительные действия, когда будут благоприятные условия", - сказал Череватый.
Он подчеркнул, что украинские войска в этом районе "действуют планомерно, чтобы уничтожить тыловые и командные пункты противника", а также атаковать склады оружия и боеприпасов. Пресс-секретарь также отметил, что, "в отличие от российской армии, украинская не тратит своих бойцов впустую".
Район Кременной — один из участков фронта на Донбассе, где сейчас идут самые ожесточенные бои. По данным Американского института военных исследований (ISW), в Луганской области фронт на линии Сватово — Кременная стабилизировался. Российские войска взяли под контроль трассу Сватово-Кременная.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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