Китайская блогерша TikTok оштрафована почти на 20 000 долларов после того, как съела большую белую акулу, которую она купила онлайн
Блогерша, которая вызвала ярость после приготовления и поедания большой белой акулы, находящейся под угрозой исчезновения, в видео TikTok, была оштрафована китайскими властями на крупную сумму.
В субботу власти города Наньчун заявили, что оштрафовали женщину по имени Джин на 125 000 юаней (18 522 доллара) за незаконную покупку и поедание дикого животного.
По словам властей, женщина, которая была известна в социальных сетях под ником Tizi, купила акулу за 7 700 юаней (1141 доллар) на принадлежащем Alibaba торговом сайте Taobao.
Потом она сняла на камеру, как готовит двухметрового хищника в остром бульоне и ест его мясо.
В Китае большие белые акулы являются вымирающим видом, который юридически охраняется государством.
Согласно китайскому законодательству, охота, отлов или убийство любых охраняемых видов запрещены, равно как и их транспортировка, покупка и продажа.
Закон также запрещает употребление в пищу сотен исчезающих видов животных — тем, кто нарушает правила, грозит до 10 лет тюрьмы.
После публикации видео, на котором она ест большую белую акулу, Тизи столкнулась с негативной реакцией со стороны пользователей социальных сетей, которые назвали ее “невежественной” и “некультурной” искательницей внимания.
История горе-блогерши была опубликована на Fortune.com
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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