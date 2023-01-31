Мир не готов к следующей пандемии, которая может быть "не за горами", предупреждает глобальная организация здравоохранения

Согласно докладу Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, опубликованному в понедельник крупнейшей в мире гуманитарной сетью, мир остается "опасно неподготовленным" к следующей пандемии. Об этом сообщает Fortune.com

В докладе, опубликованном Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, приводится Глобальный индекс безопасности здравоохранения 2021 года, составленный при поддержке Джона Хопкинса, в котором оценивается готовность почти 200 стран к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

По шкале 100 ни одна страна не заняла место выше 80, а средний мировой показатель составил всего 39.

Среднее значение почти идентично тому, что было в 2019 году, до пандемии, "что указывает на отсутствие реального улучшения готовности здравоохранения к чрезвычайным ситуациям" с начала пандемии, пишут авторы.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что еженедельная глобальная смертность от COVID растет с начала декабря, и за последние два месяца от COVID умерло более 170 000 человек .

"И это только зарегистрированные случаи смерти. Мы знаем, что фактическое число намного выше ”.

Майкл Остерхольм, директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний Университета Миннесоты:

"Единственное, что важно, - это общественное мнение. Большая часть мира преодолела эту пандемию, хотя вирус еще не покончил с нами. Если вы скажете, что это больше не чрезвычайная ситуация, большинство людей истолкуют это как то, что с пандемией покончено ”.

Отчет Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца был опубликован в тот же день, когда ВОЗ объявила, что продлит международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, связанную с COVID-19, еще на три месяца, перенеся ее на четвертый год.