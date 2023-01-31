5 круизных работников раскрывают лучшие и худшие стороны своей работы — от кухни до сцены
Insider поговорил с пятью работниками круизных судов, включая танцовщицу, музыканта, шеф-повара и фотографа, о лучших и худших сторонах их работы.
Большинство рабочих мест на борту круизных лайнеров требуют изнурительных часов, тесных кают и отсутствия выходных.
Но для некоторых работников дружба, путешествия и полезная работа могут того стоить.
Для других недостаток сна и плохой баланс между работой и личной жизнью являются самыми сложными аспектами работы и жизни на борту круизного лайнера, рассказали Insider несколько круизных работников.
Изнурительный график работы под палубой при сменах до 14 часов может легко привести к выгоранию сотрудников и проблемам с психическим здоровьем, сообщили Insider круизные работники. Оплата сильно варьируется в зависимости от должности — с января этого года минимальная заработная плата для международных моряков была повышена до 658 долларов в месяц.
Натали Варгас, фотограф и видеооператор Holland America Line из Колумбии, сказала, что обычно она работает от девяти до 10 часов в день, но может спать только три-четыре часа во время более загруженных круизов.
Она рассказала Insider, что ее базовая зарплата составляет 700 долларов в месяц, а дополнительная заработная плата выплачивается за счет комиссионных от продаж.
Секвойя Харрис, 24-летняя танцовщица из Нью-Йорка, которая в ноябре заключила 10-месячный контракт с Royal Caribbean, сказала, что эта работа - отличный способ путешествовать практически с нулевыми затратами, приобретая профессиональный танцевальный опыт, экономя деньги и заводя дружбу на всю жизнь со своими коллегами по актерскому составу.
Гетц, редкий ветеран круизной индустрии с многолетним стажем, сказал, что его любимая часть работы в круизах - это возможность фотографировать в разных портах, вдобавок к тому, что карьера позволяет ему путешествовать и зарабатывать на жизнь приготовлением пищи.
По словам Джеймса, который начал работать в круизах в 2017 году и в настоящее время находится на борту крупнейшего судна Royal Caribbean the Wonder of the Seas, выступления на круизных лайнерах позволяют ему вести более спокойную жизнь, чем беготня за концертами на суше.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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