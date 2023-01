5 круизных работников раскрывают лучшие и худшие стороны своей работы — от кухни до сцены

Insider поговорил с пятью работниками круизных судов, включая танцовщицу, музыканта, шеф-повара и фотографа, о лучших и худших сторонах их работы.

Большинство рабочих мест на борту круизных лайнеров требуют изнурительных часов, тесных кают и отсутствия выходных.

Но для некоторых работников дружба, путешествия и полезная работа могут того стоить.

Для других недостаток сна и плохой баланс между работой и личной жизнью являются самыми сложными аспектами работы и жизни на борту круизного лайнера, рассказали Insider несколько круизных работников.

Изнурительный график работы под палубой при сменах до 14 часов может легко привести к выгоранию сотрудников и проблемам с психическим здоровьем, сообщили Insider круизные работники. Оплата сильно варьируется в зависимости от должности — с января этого года минимальная заработная плата для международных моряков была повышена до 658 долларов в месяц.

Натали Варгас, фотограф и видеооператор Holland America Line из Колумбии, сказала, что обычно она работает от девяти до 10 часов в день, но может спать только три-четыре часа во время более загруженных круизов.

Она рассказала Insider, что ее базовая зарплата составляет 700 долларов в месяц, а дополнительная заработная плата выплачивается за счет комиссионных от продаж.

Секвойя Харрис, 24-летняя танцовщица из Нью-Йорка, которая в ноябре заключила 10-месячный контракт с Royal Caribbean, сказала, что эта работа - отличный способ путешествовать практически с нулевыми затратами, приобретая профессиональный танцевальный опыт, экономя деньги и заводя дружбу на всю жизнь со своими коллегами по актерскому составу.

Гетц, редкий ветеран круизной индустрии с многолетним стажем, сказал, что его любимая часть работы в круизах - это возможность фотографировать в разных портах, вдобавок к тому, что карьера позволяет ему путешествовать и зарабатывать на жизнь приготовлением пищи.

По словам Джеймса, который начал работать в круизах в 2017 году и в настоящее время находится на борту крупнейшего судна Royal Caribbean the Wonder of the Seas, выступления на круизных лайнерах позволяют ему вести более спокойную жизнь, чем беготня за концертами на суше.