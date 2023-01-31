Лаки Даймонд Рич, самый татуированный человек, закрасил свои тату, и зрители поразились результату
Без татуировок уличный артист и рекордсмен выглядит весьма презентабельно: пользователи соцсетей сошлись во мнении, что он зря набил столько тату.
Лаки Даймонд Рич, чье настоящее имя Грегори Пол Макларен, вошел в Книгу рекордов Гинесса, как самый татуированный человек в 2006 году. Его тело покрыто тату практически на 100 процентов.
Зарабатывает он на жизнь, как уличный артист, развлекая людей жонглированием, ездой на моноцикл и шпагоглотанием, поэтому необычная внешность идет на пользу его карьере.
Он согласился на эксперимент: закрасить татуировки тональным кремом, и посмотреть, что получится. К тому же Полу дали надеть белую офисную рубашку. Оказалось, что под бесчисленными тату прячется очень симпатичный человек.
Опубликовано: Эльза Ли
-
-
Храмова Оксана
Любовная сага о соведущих GMA3 Ти Джей Холмсе и Эми Робах подошла к завершению: неразлучная звездная пара покинет ABC News
Руководство телеканала сообщило, что “для всех будет лучше, если они уйдут” из ABC News после того, как служебный роман просочился в прессу и дал повод для массовых сплетен.Подробнее...
-