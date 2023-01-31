Лаки Даймонд Рич, самый татуированный человек, закрасил свои тату, и зрители поразились результату

Без татуировок уличный артист и рекордсмен выглядит весьма презентабельно: пользователи соцсетей сошлись во мнении, что он зря набил столько тату.

Лаки Даймонд Рич, чье настоящее имя Грегори Пол Макларен, вошел в Книгу рекордов Гинесса, как самый татуированный человек в 2006 году. Его тело покрыто тату практически на 100 процентов.

Зарабатывает он на жизнь, как уличный артист, развлекая людей жонглированием, ездой на моноцикл и шпагоглотанием, поэтому необычная внешность идет на пользу его карьере.

Он согласился на эксперимент: закрасить татуировки тональным кремом, и посмотреть, что получится. К тому же Полу дали надеть белую офисную рубашку. Оказалось, что под бесчисленными тату прячется очень симпатичный человек.