Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородский район и Шебекинский округ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородский район и Шебекинский округ.

По его словам, ВСУ провели массированный обстрел этих территорий. Сообщается, что пострадавших нет, последствия еще выясняются.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сработала ПВО, которая сбила два снаряда.

До этого о минометном обстреле ВСУ сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.