Физкультура и спорт помогают избежать когнитивных расстройств и деменции в зрелом возрасте
Ученые Калифорнийского университета нашли связь между физической активностью и риском развития деменции и нарушений мышления.
Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего задались целью узнать, как физическая активность связана с вероятностью возрастных нарушений мозговой деятельности.
Они провели исследование среди женщин в возрастной группе старше 65 лет. Выяснилось, что каждая 31 минута в день физической активности от легкой физкультуры до интенсивной нагрузки сокращает вероятность возникновения мозговых нарушений и деменции на 21 процент.
Эти обнадеживающие результаты подтверждают, что физические упражнения в любом возрасте несут пользу и будущему. В зрелые годы можно сохранить активное долголетие и мозговые функции, если ввести спорт в привычку.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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