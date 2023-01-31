Физкультура и спорт помогают избежать когнитивных расстройств и деменции в зрелом возрасте

Ученые Калифорнийского университета нашли связь между физической активностью и риском развития деменции и нарушений мышления.

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего задались целью узнать, как физическая активность связана с вероятностью возрастных нарушений мозговой деятельности.

Они провели исследование среди женщин в возрастной группе старше 65 лет. Выяснилось, что каждая 31 минута в день физической активности от легкой физкультуры до интенсивной нагрузки сокращает вероятность возникновения мозговых нарушений и деменции на 21 процент.

Эти обнадеживающие результаты подтверждают, что физические упражнения в любом возрасте несут пользу и будущему. В зрелые годы можно сохранить активное долголетие и мозговые функции, если ввести спорт в привычку.