Аборт на позднем сроке: чем чревата процедура, и стоит ли разрешать ее делать по желанию женщины
Аборты особенно на поздних сроках вызывают много вопросов, в каждой стране допустимое время прерывания беременности варьируется.
Отношение к абортам даже на законодательном уровне и в обществе неоднозначное. И каждая страна решает этот вопрос по-своему. Многое зависит от настроений общества. В таких государствах, как Польша или Бразилия аборты запрещены даже по медицинским показаниям. А в Австралии женщина может прервать беременность практически на любом сроке.
В России допустимый срок аборта по желанию женщины составляет 12 недель. Если он больше, то прервать беременность можно только по строгим показаниям, медицинским или социальным, например, после изнасилования.
Связано это не только с этической стороной вопроса, но и по причине того, что аборт на позднем сроке небезопасен для здоровья пациентки. Фактически врачам приходится вводить токсичные препараты для того, чтобы вызвать искусственные роды, которые могут пойти с осложнениями. Поэтому подобной практики стараются избегать.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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